الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

أدانت الجزائر بقوة، الهجوم الذي استهدف أمس الخميس، ناقلتي نفط بخليج عمان، داعية إلى ضرورة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة.



وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي الشريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الجمعة، إن بلاده " تدين بقوة الهجوم" الذي استهدف أمس الخميس، ناقلتي نفط نرويجية ويابانية، بخليج عمان.



واعتبر أن "هذا العمل الإجرامي يمثل تهديدًا صارخًا لحرية الملاحة والنقل البحريين، اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية".



وجدد بن علي شريف، دعوة الجزائر" إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بقصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية".



وأكد على " ضرورة تعامل الجميع مع هذه المستجدات الخطيرة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بحكمة بالغة والتحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة، قد تؤدي إلى انزلاقات يصعب معالجتها والتحكم فيها".