التحقيق مع عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من داخل شركة بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق مع عامل لإتهامه بسرقة 10 آلاف جنيه من داخل شركة بمدينة الشروق.



كانت قد تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 10 آلاف جنيه من داخل شركة بمنطقة الشروق وتبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.



تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من (مدير وشريك بشركة تجارة الزجاج) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 10400 جنيه من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم.. بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المحل مقيم بمحافظة بنى سويف) أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة المفاتيح المسلمة له والاستيلاء على المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.