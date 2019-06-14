التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة 7 دراجات بخارية بمدينة بدر

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق مع عاطلين لسرقتهم 7 دراجات بخارية بمدينة بدر.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام عاطلين، (سبق إتهامهما فى 10 قضايا متنوعة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما (عاطلان، ميكانيكى""سيئى النية")، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.