مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

جددت وزارة البترول نفيها ما تردد عن نية الحكومة رفع أسعار البنزين والمواد البترولية بمحطات الوقود، اليوم الجمعة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" بشأن رفع الأسعار غير صحيح، وهدفه زعزعة الاستقرار الأمني.



وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أنَّ الوزارة لديها خطة وبرنامج زمني محدد لرفع أسعار الوقود نهائيًا، حسب الخطة التي وضعتها الوزارة بعد موافقة الحكومة والبرلمان عليها، مشيرا إلى أن الإعلان عن أي زيادة في أسعار المنتجات البترول تتم عن طريق مجلس الوزراء وليست وزارة البترول.



وطالبت "البترول" المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية إضافية للسائقين عن الأجرة المحددة، حيث إن هناك بعض سائقي الميكروباص ووسائل الانتقال الأخرى استغلوا شائعة رفع أسعار البنزين والسولار، وطبقوا زيادة الأجرة على المواطنين مخالفة للتعريفة المحددة من قبل الإدارات المحلية والمرور، فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، كما طالبت المواطنين بسرعة إبلاغ إدارات المرور التابعة لهم عن رفع أسعار الأجرة برقم لوحة السيارة، حيث هناك عقوبات رادعة تم الاتفاق عليها مع الإدارات المعنية لمن تسول له نفسه والعبث واستغلال الشائعات فى رفع تعريفة الوقود.



وتصل أسعار المنتجات البترولية كالتالي بنزين (80) يباع بـ5.5 جنيه للتر، وبنزين (92) يباع بـ 6.75 جنيه للتر، وبنزين (95)، يباع بـ7.75 جنيه للتر، وسعر السولار (5.50) جنيه للتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتاجاز 50 جنيهًا.