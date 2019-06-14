هبة مجدى: تعرضت لضربة شمس فى «طلقة حظ».. وموسم «رمضان ٢٠١٩» جيد ومتنوع

- تفاضل بين عدة سيناريوهات لاختيار عمل جديد خلال الفترة المقبلة

بخطى ثابتة ترتقى الفنانة هبة مجدى درجات سلم النجومية، من خلال مثابرتها وسعيها إلى تقديم شخصيات مختلفة تبرز إمكانياتها الفنية العالية، التى أثبتتها عبر نجاحات عدة حققتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وظهرت «هبة» فى عدة أعمال فنية مؤخرًا، من بينها مسرحية «الملك لير» أمام الفنان القدير يحيى الفخرانى، إلى جانب عملين دراميين شاركت بهما فى الموسم الرمضانى، هما مسلسل «طلقة حظ»، و«ولد الغلابة».

وخلال حوارها مع «الدستور»، كشفت عن كواليس الأعمال الفنية التى شاركت فيها مؤخرًا، والصعوبات التى واجهتها خلال التصوير الذى كان جزءًا كبيرًا منه خلال شهر رمضان، بجانب خططها للمستقبل القريب.

■ فى البداية.. كيف كانت مشاركتك فى مسلسل «طلقة حظ»؟

- رشحنى زميلى وصديقى مصطفى خاطر لمخرج العمل أحمد خالد أمين، وكنت سعيدة بهذا الترشيح بشكل غير عادى، لأن «خاطر» صديق مقرب لى وزميل دراسة، حيث تخرجنا سويًا فى معهد الفنون المسرحية قسم «النقد المسرحى».

وهو شخص ودود وأسعدنى كثيرًا عندما رشحنى للدور وهنأنى بعدها على اختيارى، كما سعدت بالتعاون مع أحمد خالد أمين لأنه مخرج متميز وشاطر.

■ ما تقييمك لـ«خاطر» فى بطولته المطلقة الثانية؟

- فنان مميز لديه مقومات كبيرة، فهو يستطيع أن يضحك ويبكى المشاهد بطريقة سهلة ودون أى تكلف. هو ممثل موهوب بالفطرة، ومن النادر أن تقابل شخصًا لديه هذه الموهبة الحقيقية إذا قارنته بجيله من الفنانين الشباب، إضافة إلى أننى استمتعت شخصيًا بالعمل معه خلال أحداث المسلسل.

■ كيف كانت كواليس تصوير المسلسل؟

- ممتعة ومرهقة فى بعض الأحيان، لأننا كنا نستكمل تصوير العمل خلال شهر رمضان، لكننى استمتعت بالتجربة التى جمعتنى بعدد من الأصدقاء والزملاء الذين أعرفهم جيدًا وسبق لى أن شاركتهم فى عدة أعمال فنية.

وواجهتنى بعض الأيام الصعبة خلال التصوير لعل أبرزها مشهد «دلق ٨ جرادل مياه علينا»، صورنا هذا المشهد فى الشتاء وتحديدًا فى شهر يناير، ورغم ذلك كانت الأجواء مريحة وتتسم بالحب بين الجميع.

وأيضًا مشاهد «دريم بارك»، أثناء ساعات نهار رمضان، حيث بدأنا تصوير عدة مشاهد منذ الساعة الـ٩ صباحًا، رغم أن الأرصاد حذرت وقتها من النزول للشارع فى هذه الأجواء شديدة الحرارة، وارتفعت درجات الحرارة فى هذا اليوم إلى ٤٥ درجة أو أكثر، ومع ذلك استكملنا التصوير بشكل عادى حتى نهاية اليوم بموعد السحور الذى تناولته فى سيارتى بسبب تأخر الوقت، وأصبت بضربة شمس فى هذا اليوم.

■ لننتقل إلى الحديث عن مسلسل «ولد الغلابة»، ما تقييمك للتجربة؟

- نقلة مهمة فى حياتى، ومن الأعمال التى سعدت بالاشتراك فيها، بسبب طبيعة الدور الذى جسدته، والذى كان مختلفًا عن أى دور سبق لى أن قدمته، وأرهقنى بشدة لأنه تطلب منى مضاعفة جهدى لمذاكرة أوراق دورى جيدًا.

■ هل واجهتِ أى صعوبات مع تعلم اللهجة الصعيدية؟

- هذه ليست المرة الأولى التى أقدم فيها دورًا لفتاة صعيدية، بل الثالثة، إذ سبق لى أن قدمت شخصية الفتاة الصعيدية فى مسلسل «يونس ولد فضة» مع الفنان عمرو سعد، وكذلك مسلسل «ولاد تسعة» مع الفنان خالد سليم، وهناك حالة عشق تجمعنى باللهجة الصعيدية منذ ٣ سنوات، وأعتقد أننى تأقلمت عليها تمامًا.

أما عن شخصية «زينب» فى «ولد الغلابة» فكانت مغايرة تمامًا لما قدمته بالصعيدى من قبل، لأن بها نضج ظاهر ومشاعر مختلفة عما قدمته من قبل فى أى عمل آخر، والحمدلله الجمهور والمقربون منى هنأونى عليها، وأكدوا لى أننى أتقنت اللهجة الصعيدية جدًا وهوا شىء أسعدنى جدًا.

■ ما أصعب مشهد واجهك فى «ولد الغلابة»؟

- مشهد المقابر التى صورنا فيها الساعة الواحدة صباحًا، هذه النوعية من المشاهد أربكتنى وأصابتنى بالتوتر والخوف. كنت خائفة جدًا من دخول المقابر فى هذا الوقت المتأخر، لأن رؤية المقابر شىء مرعب بالنسبة لى، وبالمناسبة هذا المشهد من المشاهد الرئيسية التى جمعتنى مع «السقا»، وتمثلت صعوبة تصويره فى توقيته الذى جاء عقب مضى ٣ أيام فقط من بدء تصوير المسلسل، ولم أكن وقتها تقمصت الشخصية تمامًا.

■ قدمتِ دورين مختلفين فى رمضان أحدهما كوميدى خفيف والآخر جاد، كيف استطعت فعل هذا؟

- كان هذا أفضل شىء بالنسبة لى، النجاح من خلال عملين دراميين أمر لم أفعله منذ حوالى عامين. كنت أشارك فقط فى عمل درامى واحد، إلا أنه عندما عرض علىّ المسلسلان لم أستطع الرفض، لأنهما مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض.

الأول «طلقة حظ» وهو من نوعية الكوميدى الاجتماعى، والثانى «ولد الغلابة» وهو دراما جادة، وأنا أعتبر نفسى محظوظة بالاشتراك فيهما، وأتمنى أن أكرر مثل هذه التجارب التى أسعدتنى تمامًا.

■ ما تقييمك لموسم رمضان ٢٠١٩؟

- جيد ومتنوع، كانت هناك مسلسلات قوية للغاية، وأرى أن العمل القوى يفرض نفسه على الجميع، وأنا سعيدة بقلة عدد المسلسلات المتنافسة مقارنة بالأعوام السابقة، حتى يتسنى للجمهور التركيز ومشاهدة الأعمال بشكل أفضل، وهذا أمر فى صالح الطرفين، الممثل والجمهور، لأن قلة العدد وإعادة الأعمال فى أوقات مختلفة جعلت الجمهور يشاهد جميع الأعمال بشكل جيد.

■ كيف تفاعل جمهورك مع المسلسلين؟

- الحمدلله ردود الأفعال كانت مرضية للغاية وشعرت بحالة سعادة كبيرة، خاصة أن الجمهور كان دائم التفاعل مع مشاركتى فى العملين على السوشيال ميديا، وفى الشارع.

هنأنى الجميع بالمسلسلين، وأعتقد أننى واحدة من الفنانات المحظوظات خلال شهر رمضان الماضى، وأتمنى أن أسير على المنوال نفسه خلال الفترة المقبلة.

■ سبق لك أن اشتركت مع الفنان عادل إمام العام الماضى فى مسلسله «عوالم خفية»، كيف ترين غيابه هذا العام؟

- أفتقده بشكل كبير، فخلال السنوات الأخيرة كان الزعيم يضفى على رمضان أجواء خاصة من خلال ظهوره فى عمل درامى يلتف حوله جميع أفراد الأسرة، وغيابه هذا العام كان مؤثرًا جدًا، لكننا ننتظر عودته العام المقبل.

■ بعد «طلقة حظ» و«ولد الغلابة» كيف تفكرين فى مستقبلك الفنى؟

- أفكر بشكل مختلف ومنظم، وأسعى لتقديم أعمال لم أقدمها من قبل، والأهم من ذلك أن تكون أعمالًا قريبة من الناس.

أنا أشعر أن الأعمال التى تتقاطع مع الواقع هى الأعمال التى تحقق المردود الجيد عند الجمهور، وهذا ما أسعى لفعله خلال الفترة المقبلة.

■ حدثينا عن تجربتك مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسرحيته «الملك لير»؟

- أنا من عشاق مسرحية «الملك لير» للكاتب الإنجليزى وليم شكسبير، والاشتراك مع الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخرانى هو بمثابة حلم التلميذة الذى تحقق بالعمل أمام الأستاذ الذى أحترمه وأقدره كثيرًا.

استمتعت بالتجربة جدًا، خاصة أن دورى هو الدور الذى تتمحور القصة حوله، وهو دور الابنة الطيبة لـ«الملك لير» التى ساندته لآخر نفس، لقد كانت مليئة بالمشاعر، ووقوفى أمام «الفخرانى» شرف عظيم.

■ أخيرًا.. ماذا عن السينما فى الفترة المقبلة؟

- لا يوجد أى تعاقد رسمى حتى اللحظة، لكن هناك عدة أعمال معروضة علىّ سأعكف على دراستها جيدًا خلال الفترة المقبلة واختيار الأنسب لى.



