رئيس كوريا الجنوبية يحث الشطر الشمالي على استئناف الحوار

حث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، جارته كوريا الشمالية على قبول الحوار مع بلاده وإظهار "التزامها بتفكيك أسلحتها النووية بالكامل" وذلك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة أمام البرلمان السويدي.

وقال مون إن:"الحوار مع العالم الخارجي، سواء كان ثنائيا أم متعدد الأطراف، يجب أن يستمر حتى تحظى كوريا الشمالية بثقة المجتمع الدولي".



وأضاف مون إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إذا قابلتها "الجهود المخلصة"، وتعهد بأن الحوار السلمي سيعني أيضًا أن "لا يقدم أحد على تهديد النظام السياسي لكوريا الشمالية أو سلامتها ".



وتحتفل السويد هذا العام بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية، كما أن لديها سفارة في كوريا الشمالية منذ أوائل السبعينيات، وهي تقوم برعاية المصالح الدبلوماسية الأمريكية في بيونج يانج.



كما ساهمت الدولة الاسكندنافية بمراقبين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.