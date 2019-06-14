منتخب سيدات اليابان:لم نظهر بالشكل الحقيقي أما الارجنتين

أكدت أساكو تاكاهورا مدربة منتخب سيدات اليابان، ان الفريق لازال بإمكانه التحسن فيما تبقى من منافسات في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة حاليًا في فرنسا.



وكانت سيدات اليابان تغلبن على سيدات اسكتلندا 2 1، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للبطولة.



وقالت تاكاهورا- في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): " كان لابد لنا من الفوز في تلك المباراة، على الرغم من مرورنا ببعض اللحظات الصعبة خلالها، إلا أننا سعداء للغاية بالفوز الذي تحقق".



وأضافت: "كان علينا أن نلعب بقوة وأن نسجل أهدافًا، وهذا مافعلناه، لم نظهر بشكلنا الحقيقي في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، لكننا اليوم أثبتنا قيمتنا إلى حد كبير".



واختتمت تاكاهورا: " فزنا على منتخب أسكتلندي رائع، وأتوقع المزيد من لاعبات فريقي في المباراة المقبلة".



ورفعت اليابان رصيدها إلى أربع نقاط في المجموعة الرابعة لتتصدرها مؤقتًا، في انتظار مباراة الأرجنتين وإنجلترا مساء اليوم الجمعة، فيما بقيت سيدات اسكتلندا بلا نقاط، بينما تحتل إنجلترا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على أسكتلندا 2 1 في الجولة الأولى، وتأتي خلفها الأرجنتين برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع اليابان سلبيًا في الجولة الأولى.