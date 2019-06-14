ننشر قائمة المكرمين في الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح

تشهد الدورة الثانية عشر لمرجان القومي للمسرح تكريم نجوم الفن الذي تركوا بصمة كبيرة بأعمالهم المسرحية في تاريخ المسرح المصري.



وعلم "الدستور" أن النجم يحيي الفخراني يأتي في مقدمة قائمة المكرمين بالمهرجان، بالإضافة إلى الفنان لطفي لبيب والمخرج المسرحي محسن حلمي، على مجمل أعمالهم المسرحية خلال مسيرتهم الفنية.



وتشهد دورة هذا العام من المهرجان المسرحي استحداث مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي، والهدف من الجائزة يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد مبديعها وتقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الحافل، الذي امتد لما يقرب من نصف قرن تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية اثرت الحركة المسرحية بمصر.