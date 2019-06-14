قنصوة: توسعات شركة سيدي كرير تساهم في تلبية الطلب المحلي على الخامات البتروكيماوية

أكد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن توسعات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك " مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين" ستساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات المصرية وزيادة انتاجنا المحلي في تلك الصناعة تلبية الطلب المحلى على الخامات البتروكيماوية كمدخلات أساسية فى العديد من الصناعات.



وقال محافظ الإسكندرية -خلال مشاركته اليوم الجمعة في جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية والمجتمعية لتوسعات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك "مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين"- إن مشروع التوسعات سوف يساهم تعظيم الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية والتنوع فى المنتجات التى توفرها هذه الصناعة، وشدد على أهمية المشروعات التي تساهم في البناء الاقتصادي للدولة، وسد احتياجات السوق المحلية وذلك في ضوء تدعيم التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتكامل بين شركات البترول، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمادة البروبان التي يتم إنتاجها في مجمع الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، بدلا من تصديره مادة خام، كما توفر محطة الكهرباء بمجمع المصرية للإيثيلين "إيثدكو" التغذية الكهربائية اللازمة له.



وأكد أن الإسكندرية غنية بكوادرها البشرية المؤهلة في هذا المجال على مستوي الجمهورية، لافتا إلى مدى الإلتزام البيئي للشركة وكذلك جميع الشركات الموجودة في هذا القطاع بالإسكندرية، موضحا أن تلك الشركات تعي تماما دورها تجاه المجتمع وتعمل عليه وهناك تعاون وإشراك للمجتمع المدني لإرجاع الإسكندرية إلى مكانتها التي تستحقها.



وتم -خلال الجلسة- استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع والتي قامت به شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية، وشملت نبذة عن المشروع وأهميته والمحطات التنفيذية للمشروع، ومميزات وإيجابيات المشروع والذي يستهدف إنتاج 500 ألف طن من مادة البروبيلين، و450 ألف طن من مادة البولى بروبيلين.