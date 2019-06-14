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الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:56 م

فراس سعيد يطرح "يلا نشجع مصر" بمناسبة كأس الأمم الأفريقية

فراس سعيد يطرح يلا
حسن أمين
dostor.org/2668628


يستعد الطفل فراس سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا نشجع مصر" بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الأيام القادمة خاصة بعد أن طرحها بشكل مبدئي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
يتعاون "فارس" خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عمرو عاشور، والملحن الموسيقي سيد الشاعر، والموزيع الموسيقي إسلام شيتوس.
وكان الطفل فراس سعيد قد اثار الجدل العام الماضي بعد طرحه فيديو كليب بعنوان "كش كش الملك" على غرار أغنيتي "نمبر وان" و"الملك" للنجم محمد رمضان وتم عرضها على قناة "شعبيات" الفضائية وحققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن فراس عاشور هو بطل الجمهورية فى الجمباز حيث حصد بطولة الجمهورية في عمره السابع والثامن والعاشر وتعرض لكسر في الساق تغيب عن أخر بطولة لها بعد أن أطلق عليه لقب "الطفل الخارق.

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