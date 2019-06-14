القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

أدانت المحكمة الابتدائية في ولاية برلين اليوم الجمعة طبيبتين ألمانيتين لانتهاكهما قانون حظر الترويج

للإجهاض.

تعد هذه هي القضية الأولى بعد إدخال القواعد الجديدة لتفسير الفقرة 219 أ من قانون الإجهاض مطلع هذا العام.

وقررت محكمة برلين - تيرجارتن اليوم الجمعة أن الطبيبتين مذنبتان وفرضت عليهما غرامات مالية.

وكان موقع العيادة المشتركة للطبيبتين على شبكة الإنترنت تضمن أن من بين إنجازات إحدي الطبيبتين إتاحة الإجهاض الدوائي بدون تخدير للنساء.

ووفقا للقواعد الجديدة فإن ذكر معلومات تفصيلية عن طريقة الإجهاض يعد أيضا أمرا غير مسموح به قانونا.

ووقعت المحكمة على الطبيبتين عمر إحداهما 56 عاما والأخرى 52 عاما غرامة مالية قدرها ألفا يورو.

طالب الدفاع عنهما بإطلاق سراحهما دون عقوبة وانتقد الفقرة 219 أ، بشدة.كان الادعاء العام طالب بتوقيع عقوبة الغرامة بمبلغ 7500 يورو لكل منهما.