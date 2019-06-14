ضبط مسجل خطر لسرقته "سخان" من داخل شقة بالدرب الأحمر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر بعد سرقته "سخان" من داخل شقة بالدرب الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مسجل شقي خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 43 قضية)، وبحوزته كرتونة بداخلها (سخان كهربائي "مجهول المصدر"- أجنة حديدية)، وبمواجهته اعترف بسرقة السخان من داخل مسكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.



تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم الإجرامي لبيان عن وقائع السرقات التي قام بها المتهم من قبل.