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الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:53 م

إغلاق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية

إغلاق باب التصويت
الحسين عبيد
dostor.org/2668621

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين منذ قليل، غلق باب التصويت، وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات، بحضور مناديب المرشحين المفوضين رسميا.

وكان تم فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساء، بمنافسة 7 مرشحين وهم المهندس عادل عطية، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى.

إغلاق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية
إغلاق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية
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