حسن راتب يكتب: مواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب «2»

تناولنا فى المقال السابق، أن التطرف هو الوعاء الذى يفرز الإرهاب، وهو الرحم الذى يولد منه كل أشكاله، لذا فإن مواجهة التطرف تعد أهم عوامل تجفيف منابع الإرهاب والحد منه ووقف نموه وانتشاره، لأنه يشبه إلى حد كبير الأورام السرطانية تنتشر بسرعة فى جسد المجتمعات، وتصبح فى منتهى الخطورة ما لم يتم وقف انتشاره فى الوقت المناسب.

وأكدنا فى المقال السابق، أن هناك خمسة عناصر أساسية تمثل وتشكل مواطن الخطر، ولكن تكمن أيضًا فى طياتها الحلول العلمية والعملية، وأولها يكمن فى جوهره التفريق بين التطرف كانحراف فكرى، والإرهاب كسلوك إجرامى حتى يمكن التعامل مع كل عنصر بما يتلاءم مع طبيعته، ويوصف العلاج بعد التشخيص بما يحقق النتائج الفعالة، بينما يكمن العنصر الثانى فى رصد ظاهرة الإرهاب بحجمها وقوة تأثيرها فى المناطق المختلفة وفقًا لطبيعة المكان والبيئة الحاضنة لهذا الإرهاب أو التطرف.

أوضحنا فى العنصر الثالث، حجم الظاهرة فى المراحل العمرية المختلفة وفى المجتمعات المؤسسية بكل أطيافها بتشخيص الداء مع وضع العلاج الذى يتناسب مع كل مرحلة عمرية، أما العنصر الرابع فيتضمن كيفية الدخول إلى طرق تفكير هذه الجماعات ومناهجها، وكيفية تجنيدها عناصرها، حتى يمكن مواجهة أساليبهم من واقع هذا الفكر ودحض كل أساليبهم الزائفة، أما العنصر الخامس فقد تناول الإرهاب والمنظومة العالمية التى توضح كيف استخدمت القوى العالمية الإرهاب كأدوات لها لتحقيق أهدافها.

من هنا فإننا سنتناول فى هذا المقال بشىء من التفاصيل، كلًا من تلك العناصر التى من شأنها تشخيص الداء وتحديد الدواء، وصولًا إلى أفضل النتائج التى من شأنها تنظيف المجتمعات من هذا الوباء الذى يفرزه الإرهاب والتطرف.

حينما نتناول العناصر التى سبقت الإشارة إليها بالتفصيل، نجد أن أولها وهو الذى يتعلق بمسألة التفرقة بين الإرهاب كفكر، والإرهاب كسلوك إجرامى، وهنا تكمن خطورة الموضوع. فهناك فرق كبير وشاسع بين الإرهاب بصفته تطرفًا فى الفكر، وبين فكر التطرف، فالإرهاب فى تعريفه الشامل وقبل أى شىء، يعد مرادفًا للحرابة والبغى والفساد فى الأرض والخروج عن جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة، وفى الغالب ترجع أسباب ذلك، إلى الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة، والجرأة على كبار العلماء والتطاول على الفقهاء، والأخذ عن مرجعية غير موثوقة والاستناد إلى أسباب اجتماعية وإعلامية تسهم بشكل لافت للنظر، فى تغلغل الأفكار الهدامة، وتسللها إلى شباب الأمة، مما يتسبب فى تشويه إشراقة الدين وجمالياته وقتل الأنفس واضطراب الأمن والاستقرار، وهدم البيوت وتدمير المرافق والممتلكات العامة، وصرف الأمة عن قضاياها المهمة، وتضييق الخناق على الأعمال الخيرية وفتح الباب للمتربصين بالإسلام وأهله، وهو ما يترتب عليه خلق حالة من الفوضى التى يكون الإرهاب واجهتها القبيحة.

والإرهاب فى جميع صوره وأشكاله، يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك بتجنيه على تكريم الإسلام للإنسان، إلى جانب مقدار مخالفة الإرهاب للوسطية الإسلامية، وتجسيده للغلو ووقوع الإرهاب فى دائرة الإفساد فى الأرض، واستناد الإرهاب إلى مبرر التكفير المطلق للغير بدون ضوابط، وما ينطوى عليه الإرهاب من شق عصا الطاعة والخروج على الجماعة.

وعلينا أن نضع فى الاعتبار، أن ما تصنعه فئة من المسلمين لا يلزم أن يكون إملاء شرعيًا، وأن الجمهرة الغالبة من المسلمين تقع تحت دائرة الاعتدال وضبط النفس، وأن تناول العنف والإرهاب لا ينبغى أن يلغى الحديث عن القضايا الأخرى، فالإرهاب فساد فى الأرض وتدمير للحياة، ولذا ينبغى أن نستمر فى هذا الحديث، ولا نمل من تكراره وإعادته، حيث إن العنف والإرهاب محرم، والآيات التى تجرمه كثيرة، ومنها مدح الرفق وذم القتل والتدمير، ومنع الفئة القليلة من الافتئات على الحاكم والجماعة.

والكل يعلم ويعى أن ظاهرة الإرهاب، ظاهرة عالمية لا دين لها ولا لون، لذا لا بد من مخاطبة الشباب من منطلق الحب والرحمة والشفقة والخوف على دينهم الذى يشوهونه ومستقبلهم الذى يبدو مظلمًا فى ظل هذا الفكر المنحرف.

ويجب أن يكون فى عرض الأسباب قدر كبير من الموضوعية والحيادية، وأن يكون بعيدًا عن التراشق أو الولاءات المتقابلة أو تصفية الحسابات، فالإرهاب لا يفرق بين أحد، ولن يستطيع الإنسان أن يعمل أو يعيش وهو يقضى على البقية الباقية من الحياة فى المجتمعات، ولذلك نرى وفى مشربنا أن هذه الرسالة لا بد أن تتحملها عناصر تتكاتف للمشاركة فيها، ولا بد أن تضع مناهج واضحة لإقناع الشباب ولدحض الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، فالحجة لا تدحضها إلا حجة أقوى منها والمنطق لا يفله إلا منطق أكثر قناعة.

ولذا فنحن نرى هنا دورًا مهمًا وحاكمًا للدعاة فى الأزهر والمساجد والكنائس وفى دور العبادة بصفة عامة، ونرى هنا دورًا مهمًا فى النوادى والمنتجعات، والمدارس والجامعات والمراكز والساحات، ثم يتعاظم دور قصور الثقافة التى شيدت فى عهد سابق، ونحن نرى أن أهم أدوارها، هو تفعيل هذا الدور بمواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب بشىء من الحجة والمنطق والاقتناع والحوار المجتمعى الذى يشارك فيه الحكماء والمثقفون والمفكرون، ومن يتزعمون الحركة الحياتية، ولا بد أن نطرح أفكارًا مهمة تتناول مقتضيات العصر كوسائل الإعلام والدعاية فى الصحافة والتليفزيون وأيضًا فى السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعى التى انتشرت بشكل واسع وتعلق بها الشباب كثيرًا، وأصبحت أحد المكونات التى تستطيع أن تكون ثقافة الرأى العام.

أما فيما يتعلق بالفئة العمرية للتطرف والإرهاب، فإنه من الظلم أن ننعت كل شاب متدين بأنه مشروع إرهابى محتمل، فما ينتج عن هذه الفئات يتطلب رؤية أبعد وقراءة أكثر عمقًا للظاهرة، فالتجنيد للأعمال الإرهابية، أمر محتمل للفئات المتدينة وغير المتدينة، واللافت للنظر أن أزمة التدين وظواهرها قد انتشرت بشكل ملحوظ بين الشباب قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت، وكان بروز هذه الظواهر بهذه الكثرة، مسار تساؤل كثير، وهنا نضع أيدينا على حقيقة مؤكدة، وهى أن ظواهر التدين السريع والمفاجئ، تعبر عن تحولات كبرى وسريعة فى آليات التعاطى مع التدين كظاهرة طبيعية تنتشر بشكل كبير فى المجتمعات الإسلامية، بل إنه وبشكل مؤكد أن الإرهاب نفسه يختلف من مكان لآخر، حسب طبيعة تفكير هذه المنطقة أو حسب البيئة الحاضنة لهذه المجتمعات.

وهذا الأمر يضعنا أمام مسألة أخرى تتعلق بالفرق بين التدين والالتزام، وبالطبع فإن أى خلل بين هذا وذاك، سوف يفضى فى نهاية الأمر إلى الإرهاب الذى نحن بصدد الحديث عنه الآن، فالتدين الطبيعى مختلف تمامًا عن فكرة الالتزام التى شهدها المجتمع. فغالبًا تشكل نسبة المهتمين بالتدين والعلوم الدينية من أفراد المجتمع قيمًا لا تتجاوز الـ 5 لـ 7% مثلها مثل المهتمين بالطب والهندسة أو غيرهما، ولذلك نتيجة متوقعة فى المجتمعات ذات التوزيع الطبيعى من حيث الاهتمام والتنوع، والأزمة الحقيقية تكمن فى طغيان فئة بشكل غير طبيعى على هذا المجتمع.

وهنا يكمن السؤال المهم حول القيم المناسبة التى تحفظ للمجتمع تدينه دون الإخلال بالتوازن، وهذا يطرح أمامنا الكيفية التى يجب أن تعمل من خلالها أخلاقيات الدعوة والنصح والإرشاد. فلكل منهج أخلاقيات وقيم تحكم عمله، وإذا ما كانت هذه القيم مطلقة وغير مقننة، فالنتائج هى انحراف، فما نعانيه اليوم ويفاجئنا من انحراف فى اتجاه الشباب نحو الإرهاب، يشكل أزمة فلسفية فى فهم ما يجرى من حولنا، وقد نعجز فى أحيان كثيرة، عن إيجاد تفسيرات معينة حول اتجاه الشباب المتدين نحو الإرهاب من أجل هذا. فنحن نرى أن المسألة تتطلب نوعًا من وضع كل هذه الأمور بكل متغيراتها، على موائد البحث. حيث يبرز هنا دور الإخصائى الاجتماعى وعلماء النفس وعلماء الاجتماع للمشاركة فى وضع هذه الظاهرة محل الدراسة العلمية، ووضع الحلول المناسبة وكيفية تناولها وكيفية مواجهتها بشكل علمى عن طريق الموجه التربوى فى المدارس والجامعات والنوادى، وهذا النوع يتطلب نوعًا من التركيز والإعداد ستناوله فيما هو لاحق فى المقالات القادمة، حيث إن الموضوع يتطلب نوعًا من الإسهاب والدراسة والتمحيص والتركيز.

ولا يمكن بأى حال من الأحوال، أن يكون الحديث عن الإرهاب والعنف والتطرف دون أن نلفت الانتباه إلى دور مصر فى مكافحة هذا النوع من الجرائم. فقد ركزت مصر فى مواجهة الإرهاب على نحو شامل من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة وإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى نص على تجريم تمويل الإرهاب فى إطار جهود التصدى لهذه الأعمال الشيطانية.

وبالطبع لم يكن يحدث هذا على الإطلاق، وتكون له نتائجه الإيجابية، دون أن يتم وفق آليات العمل الجماعى لمواجهة الإرهاب الذى يستند بالأساس إلى المعلومات الاستخباراتية التى ينبغى أن تتبادلها الدول فى الوقت المناسب، وبصورة سريعة لتشكيل حائط صد كبير ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومنع وقوع الجرائم الإرهابية.

كما أرى أنه قد أصبح على المجتمع الدولى، ضرورة الإسراع بتغليظ عقوبة الإرهاب بالعمل بقرار الأمم المتحدة 1373 الذى يحث البلدان على تعديل تشريعاتها لتجريم الإرهاب وتجريم تمويله.

وعلى الرغم من كل ما سبق، فإننى أقولها مدوية فى وجوه أصحاب القلوب السوداء والضمائر الميتة إن الإرهاب الأسود مهما تعددت أشكاله وتنوعت وسائله التدميرية، فإنه لن يؤثر على عزيمة الشعب المصرى، ولن يوقف مسيرة الدولة المصرية فى مواجهة مخاطر نشر الفكر المتطرف الذى استمر سنوات طويلة داخل ربوع البلاد دون محاولة لإيقافه. فقد حان الوقت لاجتثاث مصادر إنتاجه وتمويله.

وللحديث بقية إن شاء الله.

