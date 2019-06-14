محافظ قنا: نسعى لتوفير سلع غذائية صحية بأسعار مناسبة للمواطنين

أكد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، حرص المحافظة على رفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي، وتوفير سلع غذائية صحية بأسعار مناسبة، في إطار خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقام الهجان بجولة تفقدية لمنطقة "المعني" في مدينة قنا لمتابعة عدد من المشروعات الإنتاجية، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وذكرت محافظة قنا، في بيان اليوم الجمعة، أن الهجان بدأ جولته بتفقد أعمال التمهيد والتسوية التي تجري بمساحة 10 أفدنة لاستكمال زراعة 1600 فسيلة نخيل جديدة، من النخيل البارحي والمجدول، ليصل عدد النخيل الذي تم زراعته بمزرعة النخيل إلى حوالي 4000 نخلة على مساحة إجمالية بلغت 65 فدانا.



ووجه الهجان بضرورة الاستفادة من كافة المساحات غير المستغلة بالغابة الشجرية، لزيادة مساحة المزرعة الجديدة، فضلا عن إزالة الحشائش والنباتات الغريبة التي تضر بالزراعة.



وتابع محافظ قنا سير العمل بمحطتي الألبان أرقام 1 و2، والمزرعة السمكية وحظيرة الأغنام، مطالبا بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج ومكونات الأعلاف والأدوية إلى جانب الاهتمام بالرعاية البيطرية لتحقيق أفضل معدلات في الأداء مما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.