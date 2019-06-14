رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز منظمة شنجهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية تعزيز قدرة منظمة شنجهاي للتعاون على مواجهة المواقف المعقدة، واتخاذ تدابير كاملة وشاملة لمكافحة "قوى الشر الثلاث" التي تتمثل في الإرهاب والانفصالية والتطرف، ومنع عودة المتطرفين الإرهابيين.



اء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الصيني أمام القمة الـ 19 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاي للتعاون في بيشكك بحضور رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وكازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، وقرغيزستان سورونباي جينبيكوف، وطاجيكستان إمام علي رحمان، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



وقال بينج إنه ينبغي التمسك بالقيم الأساسية والأفكار المشتركة لمنظمة شنجهاي، والالتزام بالمقاصد والمباديء التي حددها ميثاق المنظمة ومعاهدة الصداقة والتعاون القائمة على حسن الجوار طويلة الأجل، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وزيادة الدعم المتبادل، وتعزيز تقارب المصالح، وخلق ظروف أكثر ملاءمة لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.



وأضاف بينج أنه يفضل التركيز على الجهود في تحسين قدرة المنظمة على مواجهة المواقف المعقدة واتخاذ تدابير كاملة وشاملة لمكافحة "قوى الشر الثلاث" ومنع عودة المتطرفين الإرهابيين، مطالبا بضرورة اعتبار بدء تنفيذ "اتفاقية منظمة شنجهاي للتعاون لمكافحة التطرف" فرصة سانحة لمنع انتشار الأفكار المتطرفة بصورة فعالة.



وتابع بينج أن منظمة شنجهاي تؤيد بحزم عملية السلام والوفاق في أفغانستان، وستحسن فعاليات "تواصل المنظمة" في هذا البلد، من أجل لعب دور بناء في تحقيق السلام والوفاق والاستقرار والتنمية، معربا عن رغبة الجانب الصيني في مواصلة بذل جهوده في إعادة الإعمار السلمي في أفغانستان.