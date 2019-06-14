يوريتش مديرا فنيا لفيرونا الإيطالي

أعلن نادي فيرونا، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب إيفان يوريتش لمدة موسم واحد.



وكان يوريتش 43 عاما، لاعبا دوليا مع المنتخب الكرواتي، وأنهى مسيرته كلاعب في 2010 مع فريق جنوه، الذي ظل يعمل به كمدرب مساعد في فريق الشباب.



وبعد فترات قضاها مع فرق أخرى، من بينهم مانتوفا وكروتوني، قاد يوريتش الفريق الأول لجنوه خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ولكن لم يكن ذلك لمدة موسم كامل.



وأقال فيرونا ألفريدو أجليتي، الذي تم تعيينه خلفا لفابيو جروسو مع تبقي مباراتين فقط في دوري الدرجة الثانية، واستطاع أن يصعد بالفريق للدوري الممتاز من خلال ملحق الصعود والهبوط.



وشارك فريق فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم في 28 موسما، وحصد اللقب في 1985.