طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

وجبة لسان العصفور باللحمة المفرومة تعتبر من الوجبات الدسمة والشهية أيضًا، ولتحضيرها يستغرق الأمر حوالى 30 دقيقة، ويكفى لأربعة أشخاص.



المكونات

-¼ كجم لحمة مفرومة.

-½ كوب لسان عصفور.

-1 بصل كبير مفروم.

-1 ملعقة صغيرة ملح.

-½ ملعقة صغيرة فلفل.

-2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

-2 كوب مرقة خضار.

-¼ كوب زبدة، مقطعة مكعبات.

-½ كوب زيت زيتون.



الطريقة:

-نملأ ثلاثة أرباع حلة متوسطة الحجم بالمياه، ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضيف اللسان عصفور.

-نسخن الفرن لدرجة حرارة 200.

-نسخن الزيت في طاسة كبيرة ونضيف البصل ونقلبه في الزيت حتى يذبل ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل حتى تنضج.

- قبل أن نرفع الطاسة عن النار نضيف الصلصة والملح والفلفل ونقلب الخليط جيدًا ثم نرفعه عن النار مباشرة

-نضع لسان عصفور في طاجن فرن، ونضيف خلطة اللحمة ونخلطهم سويًا ثم نضيف المرقة حتى تغطي المزيج، ونضع مكعبات الزبدة على وجه الطاجن.

-ندخل الطاجن في الفرن لمدة 20 دقيقة ثم نخرجه ونقدمه ساخنًا.