طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة
وجبة لسان العصفور باللحمة المفرومة تعتبر من الوجبات الدسمة والشهية أيضًا، ولتحضيرها يستغرق الأمر حوالى 30 دقيقة، ويكفى لأربعة أشخاص.
المكونات
-¼ كجم لحمة مفرومة.
-½ كوب لسان عصفور.
-1 بصل كبير مفروم.
-1 ملعقة صغيرة ملح.
-½ ملعقة صغيرة فلفل.
-2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
-2 كوب مرقة خضار.
-¼ كوب زبدة، مقطعة مكعبات.
-½ كوب زيت زيتون.
الطريقة:
-نملأ ثلاثة أرباع حلة متوسطة الحجم بالمياه، ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضيف اللسان عصفور.
-نسخن الفرن لدرجة حرارة 200.
-نسخن الزيت في طاسة كبيرة ونضيف البصل ونقلبه في الزيت حتى يذبل ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل حتى تنضج.
- قبل أن نرفع الطاسة عن النار نضيف الصلصة والملح والفلفل ونقلب الخليط جيدًا ثم نرفعه عن النار مباشرة
-نضع لسان عصفور في طاجن فرن، ونضيف خلطة اللحمة ونخلطهم سويًا ثم نضيف المرقة حتى تغطي المزيج، ونضع مكعبات الزبدة على وجه الطاجن.
-ندخل الطاجن في الفرن لمدة 20 دقيقة ثم نخرجه ونقدمه ساخنًا.