"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الكروي الجديد دون صلاح

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد للموسم الكروي الجديد، بدون عدد من لاعبيه الدوليين في ظل قيام بطولة الأمم الإفريقية وكأس أمريكا الجنوبية.



وتابعت أن الريدز سيدخلون مرحلة الاستعداد للموسم الجديد بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بدون نجمهم المفضل محمد صلاح المنضم لمنتخب الفراعنة استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر في وقت لاحق من العام الجاري.



وأضافت أن كل من صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في حالة تأهب لخوض الأمم الإفريقية، إلا أن صلاح يعد اللاعب الأبرز حيث يستعد للفوز بالبطولة، وهو ما يعني أنه في حال وصول مصر للمباراة النهائية قد لا يلحق صلاح بالمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

