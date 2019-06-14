١٢مليونًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مايو بقنا





أوضح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام بتمويل 625 من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال شهر مايو الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 12 مليونا و64 ألف جنيه، وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.



وقال الهجان في تصريح اليوم الجمعة- إن المشروعات التي تم تمويلها خلال شهر مايو منها 18 مشروعا صغيرا بتمويل يصل إلى 4 ملايين و520 ألف جنيه و607 مشروعات متناهية الصغر بتمويل مالي بلغ نحو 7 ملايين و544 ألف جنيه.



وأضاف المحافظ، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالي بلغت نحو 3211 مشروعا بتمويل قدره 77 مليونا و148 ألف جنيه، منها 198 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 37 مليونا و936 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر إلى 3013 مشروعا بتمويل قدره 39 مليونا و212 ألف جنيه.



وأكد الهجان على أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.