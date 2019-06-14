باكستان وبيلاروسيا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

اتفق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس بيلاروسيا "أليكسندر لوكاشينكو"، على استخدام الآليات المؤسسية الموجودة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، جاء ذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة قيرغيزستان "بيشكيك".



وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة- بأن الزعيمين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول كافة جوانب العلاقات الثنائية، كما جددا رغبتهما في تعزيز المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على زيادة التبادلات السياسية رفيعة المستوى بين مينسك وإسلام آباد، إلى جانب عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت ممكن.