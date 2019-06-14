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مصر
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:51 م

هاني عازر يهدى وسام الاستحقاق الألماني للشعب المصري

هاني عازر يهدى وسام
وفاء علي
dostor.org/2668548

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وأكد عازر أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي قام بتهنئته هاتفيا، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.

ووجه عازر شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم في الخارج، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.

وطالب المهندس العالمي الكبير المصريين في الخارج بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق ذاتهم أولا وتحقيق النجاح لبلادهم ثانيا، مؤكدا أن مصر دائما لا تنسى أبنائها النابغين في أي مكان وأي مجال.

ومن جانبه، أكد عمدة ولاية دورتموند الألمانية أن هاني عازر خير سفير لمصر في ألمانيا، وأنه حلقة الوصل بين الدولتين، مشيرا إلى أن رئيس ألمانيا طالبه بضرورة الاحتفاء بالمهندس هاني عازر كنموذج إيجابي ومؤثر في المجتمع الألماني.

هاني عازر يهدى وسام الاستحقاق الألماني للشعب المصري
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