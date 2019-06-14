إصابة 36 فلسطينيًا في مسيرات العودة على حدود غزة

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، إصابة 34 مواطنين بجراح مختلفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة مسعفين اثنين.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لا لضم الضفة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 34 ألفا آخرين.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.