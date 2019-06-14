روسيا: الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة بشأن الهجوم على ناقلتي النفط أمر ضروري

دعت وزارة الخارجية الروسية، كل الأطراف إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بشأن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيق.



جاء في البيان، "من الضروري الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة، خاصة أن إلقاء اللوم على أي طرف لتورطه في هذه الواقعة دون الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي "أمر غير مقبول".



وقالت الخارجية: "نحن ندين وبشدة الهجمات التي وقعت بغض النظر عمن كان وراء تنظيمها"، لكننا في الوقت ذاته نحث جميع الأطراف على ضرورة ضبط النفس".

ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، التي هزت سوق النفط العالمية، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أتهم طهران بشكل مباشر بوقوفها وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مياه الخليج أمس الخميس، محذرا من أنه إذا أغلقت مضيق هرمز فلن يبقى مغلقا لوقت طويل.



كما قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو نشرته الولايات المتحدة لا يكفي لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.



وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أرسلت خبراء إلى إحدى ناقلات النفط، التي تعرضت لهجوم أمس الخميس، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطاقم العودة الآن إلى السفينة.



يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام النوع نفسه من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين واحدا.



وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

