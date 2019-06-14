القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
لايف ستايل
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:45 م

في يومه العالمى.. أمراض تعيش على "التبرع بالدم"

في يومه العالمى..
إسلام جمال
dostor.org/2668541

يتزامن اليوم 14 يونيه مع اليوم الدولي الذي يحتفل به العالم، لتشجيع الأشخاص للتبرع بالدم لغيرهم من المحتاجين، ويرجع اختيار هذا اليوم لكونه موافقا لتاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO، والذي حاز بسببه على جائزة نوبل، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 2005.

وهناك الكثير من الأمراض التي يجب التبرع لها بالدم، في حالة حدوث نوبة لأصحابها، فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم.

يعتبر مرض أنيميا الفول أو ما يسمى بنقص أنزيم ""G6PD مرضًا جينيًا يتسبب للمصاب به بنقص في كمية أنزيم G6PD في الدم، والذي يعتبر أنزيمًا هامًا لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم.

وعند نقص هذا الأنزيم، تبدأ كريات الدم الحمراء بالتكسر قبل الأوان، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بفقر الدم الانحلالي، أو ما يعرف بتكسير الدم، الأمر الذي يحتاج إلى نقل دم فورًا.

ويعد مرض السرطان، من أكثر الأمراض التي تحتاج إلى نقل دم، بصورة يومية، نظرًا لهبوط عدد الخلايا الحمراء في الجسم بسبب العلاج الكيماوي.

ويحتاج مريض أنيميا البحر المتوسط إلى نقل الدم، بحيث يكون عمر الدم المنقول لا يتجاوز الـ6 أيام للحفاظ على مستوى عالٍ من الهيموجلوبين، الأمر الذي يجعله من الأمراض التي يعيش أصحابها على نقل الدم باستمرار.

كما يحتاج الكثير من مرضى الفشل الكلوي إلى التبرع بالدم من وقت إلى آخر، حيث يحتاج المرضى إلى القيام بعملية الغسيل الكلوي بالدم، علي الأقل مرتين في الأسبوع.


اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

الآن

الإحصاء: مصر تستهلك لحومًا مستوردة بنصف مليار دولار خلال 3 أشهر

نيمار يعلق على اتهامه بالاغتصاب

رسميًا.. "الأرثوذكسية" تعترف بـ3 أديرة بالجلسة الختامية للمجمع المقدس

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا للجرام

ads
ads
الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

بـ 399 جنيه.. طرح جهاز استقبال البث الأرضي لمباريات أمم إفريقيا

حبس بريطانية متهمة بقتل الطالبة مريم 8 أشهر

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين والوافدين إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

بسبب المنشطات.. استقالة نائب رئيس الاتحاد لألعاب القوى

يوريتش مديرا فنيا لفيرونا الإيطالي

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

بـ 399 جنيه.. طرح جهاز استقبال البث الأرضي لمباريات أمم إفريقيا

حبس بريطانية متهمة بقتل الطالبة مريم 8 أشهر

الرئيس نيوز

8 أشهر سجن فقط.. القضاء البريطاني يعاقب متهمة بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى

"المركزي": ارتفاع السيولة إلى 74.78% من الناتج المحلي

الجماهير المصرية تتابع أمم أفريقيا 2019 بـ399 جنيها فقط

مميش يستقبل منتخب نيجيريا المشارك في كأس الأمم الأفريقية

بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن "أسعار الليمون"

كشكول

وكيل تعليم بورسعيد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان تنسيق الثانوية

شروط التقدم في تظلمات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية

تعرف على نظام الرسوب والبقاء للإعادة فى الثانوية الأزهرية

مناقشة مشاريع قسم الإذاعة بـ"إعلام" الأزهر

"أفضل نشاط".. الجامعات تدخل مارثون للفوز بجائزة المجلس الأعلى

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

أطفال الوالدين المطلقين أكثر عرضة لزيادة الوزن

وهم بصري يثير ضجة على "إنستجرام"

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎