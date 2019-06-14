في يومه العالمى.. أمراض تعيش على "التبرع بالدم"

يتزامن اليوم 14 يونيه مع اليوم الدولي الذي يحتفل به العالم، لتشجيع الأشخاص للتبرع بالدم لغيرهم من المحتاجين، ويرجع اختيار هذا اليوم لكونه موافقا لتاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO، والذي حاز بسببه على جائزة نوبل، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 2005.



وهناك الكثير من الأمراض التي يجب التبرع لها بالدم، في حالة حدوث نوبة لأصحابها، فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم.



يعتبر مرض أنيميا الفول أو ما يسمى بنقص أنزيم ""G6PD مرضًا جينيًا يتسبب للمصاب به بنقص في كمية أنزيم G6PD في الدم، والذي يعتبر أنزيمًا هامًا لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم.



وعند نقص هذا الأنزيم، تبدأ كريات الدم الحمراء بالتكسر قبل الأوان، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بفقر الدم الانحلالي، أو ما يعرف بتكسير الدم، الأمر الذي يحتاج إلى نقل دم فورًا.



ويعد مرض السرطان، من أكثر الأمراض التي تحتاج إلى نقل دم، بصورة يومية، نظرًا لهبوط عدد الخلايا الحمراء في الجسم بسبب العلاج الكيماوي.



ويحتاج مريض أنيميا البحر المتوسط إلى نقل الدم، بحيث يكون عمر الدم المنقول لا يتجاوز الـ6 أيام للحفاظ على مستوى عالٍ من الهيموجلوبين، الأمر الذي يجعله من الأمراض التي يعيش أصحابها على نقل الدم باستمرار.



كما يحتاج الكثير من مرضى الفشل الكلوي إلى التبرع بالدم من وقت إلى آخر، حيث يحتاج المرضى إلى القيام بعملية الغسيل الكلوي بالدم، علي الأقل مرتين في الأسبوع.





