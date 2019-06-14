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الثقافة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:44 م

"أساسيات تعلم فن البورتريه" ورشة فنية بثقافة أحمد بهاء للطفل

أساسيات تعلم فن البورتريه
حسام الضمراني
dostor.org/2668540

أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة من الورش منها "اکتشاف المواهب فی المجالات الثقافیة والفنیة فى الموسیقی "عزف - غناء"، واكتشاف العدید من المواهب کالطفل المعجزة استیفن رومانی، لتعلیم مبادئ الرسم، فنون تشکیلیة "رسم حر" للأطفال، تعلیم الأطفال مبادئ أساسیة لتعلم فن البورتریه وعمل لوحات فنية بمشاركة الأطفال، أشغال فنية، طباعة بالاسبرای، تطريز لتعليم غرز التطريز المختلفة، إلى جانب ورشة حکی شملت مجموعة من القصص تنمی القیم الإیجابیة لدی الأطفال".

كما أقيمت مسابقة ثقافیة تضمنت کورس لتعلیم اللغة الفرنسیة، وأنشطة أخرى عديدة حسب هوايات ورغبات الأطفال الذين شاركوا فى الأنشطة بعدد کبیر جدا؛ يأتى ذلك في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للطفل.

"أساسيات تعلم فن البورتريه" ورشة فنية بثقافة أحمد بهاء للطفل
"أساسيات تعلم فن البورتريه" ورشة فنية بثقافة أحمد بهاء للطفل
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