حبس تشكيل عصابة سرق 5 شقق في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الشقق السكنية بمنطقة التجمع.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب.



وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة، تبين أن المتهمين هم "عاطف. ف"، 22 سنة، مسجل في قضيتين سرقة بالإكراه، "إيهاب. م" 25 سنة عاطل، "ولاء. ع" 30 عامل، واعترفوا بسرقتهم 5 شقق بأسلوب كسر الباب ومداهمة ملاك الشقة، واستلوا من داخلها على 4600 جنيه، 5 أساور ذهبية وعيار 21، 2 خاتم ذهبي، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.