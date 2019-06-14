اليابان يستعيد توازنه بالفوز على أسكتلندا

سجلت المهاجمتان مانا إيوابوتشي ويويكا سوجاساوا هدفي منتخب اليابان في الفوز 2-1 على أسكتلندا؛ ليعود بطل كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2011 للطريق الصحيح في النسخة الحالية في فرنسا اليوم.



افتتح اليابان، وصيف بطل النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات، مبارياته في البطولة بتعادل مفاجئ بدون أهداف مع الأرجنتين المتواضع، لكنه بدا أكثر حسما في الثلث الهجومي أمام أسكتلندا اليوم.



وافتتح اليابان التسجيل عندما سيطرت إيوابوتشي على إبعاد خاطئ للكرة بالرأس من قائدة أسكتلندا ريتشل كورسي، قبل أن ترسل تسديدة قوية في الشباك من مسافة 20 مترا.



وضاعفت سوجاساوا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد خطأ دفاعي آخر من كورسي التي جذبت المهاجمة من الخلف داخل المنطقة.



استمرت المباراة على الوتيرة ذاتها بمواصلة اليابان هجماته إذ كانت لاعبة الوسط هينا سوجيتا قريبة من هز الشباك عندما ارتطمت تسديدتها بالعارضة قبل نهاية الشوط الأول.



ورد فريق شيلي كير، مدربة أسكتلندا، في الشوط الثاني بالاندفاع للهجوم وقلص الفارق عبر البديلة لانا كلاوند، لكن اليابان تماسك ليحقق أول انتصاراته في البطولة.



هذه الخسارة الثانية على التوالي لمنتخب أسكتلندا الذي يشارك في البطولة لأول مرة عقب هزيمته بالنتيجة ذاتها أمام إنجلترا في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة.

