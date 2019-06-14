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رياضة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:38 م

لاعبو السنغال يفاجئون ساديو ماني لحظة وصوله معسكر المنتخب

لاعبو السنغال يفاجئون
dostor.org/2668526

احتفل لاعبو المنتخب السنغالي، باللاعب ساديو ماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عقب انضمامه لمعسكر الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وأقام اللاعبون ممرًا شرفيًا للاعب احتفالا بتتويجه رفقة الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا بجانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مع الثنائي المصري محمد صلاح والغابوني أوباميانج.

وحظي ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي باستقبال حافل من جانب زملائه في معسكر الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب السنغال فى المجموعة الثالثة بجانب الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويفتتح منتخب السنغال مشواره فى البطولة بمواجهة تنزانيا يوم 23 يونيو الجارى قبل أن يواجه الجزائر وكينيا على الترتيب.

وحقق ماني العديد من الإنجازات الهامة فى عام 2018، من بينها التسجيل فى نهائى دوري أبطال أوروبا، وشارك فى كأس العالم، وتخطى رقم ديمبا با كأفضل هداف سنغالى فى تاريخ البريميرليج.

وفي سن السادسة والعشرين، يدخل مانى مرحلة قمة العطاء، وهو في طريقه إلى أكثر المواسم غزارة فى الأهداف بتاريخه، مع الاعتبار أنه انضم إلى ليفربول فى يونيو 2016، وبعد مرور عامين فقط، ليس لديه شكوك فى أنه على الطريق الصحيح.

ويقول ماني: "لقد تحسنت كثيرًا فى الفترة السابقة، وأنا سعيد حقًا، هذا ما كنت آمل أن يحدث "عندما انضممت إلى ليفربول"، أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكنني العمل على تحسينها، لذلك سأحاول مواصلة العمل بجد".

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