نقيب المحامين يحاضر في معهد محاماة كفر الشيخ غدًا

يلقي سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا السبت، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام المقيدين بالدورة الثانية لمعهد محاماة كفرالشيخ، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بقاعة أكسيا بنادي القوات المسلحة في مدينة كفر الشيخ، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجلس فرعية كفر الشيخ، وعدد من شيوخ المهنة بالمحافظة.



ونوه صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر معهد محاماة كفرالشيخ، إلى ضرورة التزام الحضور من المقيدين بالمعهد بالزي الرسمي بالبدلة الكاملة.