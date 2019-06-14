6500 فلسطيني يشاركون في مسيرات العودة على حدود غزة

زاد عدد الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات على حدود قطاع غزة المحاصر، اليوم، إلى 6500 شخص، وفق تقديرات أمنية لدى الاحتلال، نشرها موقع "واللا" الإسرائيلي.



وينظم الفلسطينيون، اليوم الجمعة "لا لضم الضفة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 34 ألف آخرين.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.