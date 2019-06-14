الهند تفرض رسوما عقابية على أكثر من 20 سلعة أمريكية

قال مسئول هندي، اليوم الجمعة، إن الهند فرضت رسومًا عقابية على أكثر من 20 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بعد قرار واشنطن إلغاء بعض المزايا التجارية التي كانت تمنحها لنيودلهي.

تأتي الخطوة الهندية في أعقاب قرار الولايات المتحدة إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارًا من 5 يونيو المقبل، وهو ما يهدد بتصاعد التوتر التجاري بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة الهندية "سيتم إخطار وزارة المالية بالسلع التي ستخضع للرسوم الإضافية في وقت لاحق من اليوم أو غدًا".

يذكر أن الهند والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، لكن الأمريكيين يعتبرون الهند من الدول التي تفرض رسوما تجارية مرتفعة على وارداتها وهو ما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الدخول إلى السوق الهندية الضخمة.

من ناحيتها اعتبرت نيودلهي قرار واشنطن استبعاد الهند من قائمة الدول ذات المعاملة التجارية التفضيلية خطوة "مؤسفة" وقالت إن الهند تحرص دائمًا على مصلحتها الوطنية في مثل هذه القضايا.

ويأتي قرار الهند زيادة الرسوم على عدد من السلع الأمريكية قبيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لنيودلهي خلال الأسبوع المقبل.

وقال "بومبيو" خلال اجتماع لمجلس الأعمال الأمريكي-الهندي في واشنطن إن "بعض الموضوعات الصعبة" ستكون على مائدة المحادثات خلال زيارته لنيودلهي، بما في ذلك نظام المعاملة التجارية التفضيلية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "مازلنا منفتحين على الحوار ونأمل أن يتخلى أصدقاؤنا الهنود عن حواجزهم التجارية والثقة في القدرة التنافسية لشركاتهم".