"إنتربول" يعلن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، اليوم الجمعة، اعتقال وتسليم أحد المسئولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل الماضي.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المنظمة في بيان قولها إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع أربعة مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تسمه، عقب نشر إنتربول "إشعارًا أحمر" بتوقيفهم.



وأوقفت السلطات السريلانكية أكثر من مائة شخص على ارتباط بجماعة التوحيد الوطنية وزعيمها زهران هاشم الذي كان أحد الانتحاريين الاثنين اللذين استهدفا فندق "شانجري-لا" في كولومبو.



وأعلنت سريلانكا حال الطوارئ منذ وقوع الاعتداءات التي أدت أيضًا إلى إصابة حوالي 500 شخص.

وتواجه الشرطة وقوات الأمن اتهامات بالفشل في التحرك بعد تلقيها تحذيرات مسبقة من اعتداءات وشيكة.