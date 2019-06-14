الحية: "صفقة القرن" ولدت ميتة.. وجمعة اليوم دليل وحدة فلسطين

قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم، إن مشاركة الفلسطينيين في جمعة "لا لضم الضفة" تدل على وحدة الأرض الفلسطينية.



وتابع: "صفقة القرن ولدت ميتة، وورشة البحرين، ولدت فاشلة، ولن تجد طريقا لتطبيقها طالما الطرف الفلسطيني الأساس يرفضها"، حسبما نشر موقع "فلسطين الآن" الإخباري.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لا لضم الضفة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 34 ألفا آخرين.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.