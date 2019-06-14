محافظ قنا: توريد 171 ألفًا و218 طن قمح لصوامع وشون المحافظة

أكد محافظ قنا عبدالحميد الهجان، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توريد 171 ألفًا و218 طن قمح في ظل أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذي بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وأوضح المحافظ اليومالجمعة أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثل من (التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، لافتا إلى أن سعر الأردب بلغ نحو 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و655 جنيها لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، ومؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأشار إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.