الشريف: وفرنا 100 مليار من الحسابات والصناديق الخاصة.. ونسبة كبيرة من الحسابات لم يكن لها لوائح معتمدة

◄"الشريف": الحصول على قاعدة بيانات للصناديق والحسابات الخاصة في مصر منذ 40 عاما.. وتشكيل لجنة لوضع لائحة نمطية موحدة للحسابات المتشابهة

◄وقف التعامل نهائيا على الصناديق التي لم يعتمد لوائحها.. ومهلة عام لموافاة جهتها ببيانات الحسابات وأرصدتها

◄هناك نسبة كبيرة من الحسابات الموجودة لم يكن لها لوائح مالية معتمدة



كشف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور مدحت الشريف، عن تفاصيل الرصد النهائي الذي عكفت عليه وزارة المالية خلال الفترة الماضية للصناديق والحسابات الخاصة.



وقال الشريف، في حواره لـ«الدستور»، أنه خلال الـ6 شهور الأولى من موازنة 20182019، فإن إجمالي ما تم إنفاقه نيابة عن الخزانة العامة من الصناديق والحسابات الخاصة حوالي 48 مليار جنيه، بمعنى أن هناك ما يقرب من حوالي الـ100 مليار جنيه مصروفات يتم تموليها من الصناديق والحسابات الخاصة.



كما تحدث عضو اقتصادية البرلمان عن التوصيات التي أصدرتها وزارة المالية واللجنة لحوكمة منظومة الصناديق والحسابات الخاصة، وإلى نص الحوار..



◄بعد فترة طويلة من تناسى الأمر.. ما هي تفاصيل جلسة اللجنة لمناقشة ملف الصناديق الخاصة؟

خلال الجلسة التي تم عقدها خلال الأسبوع الجاري، عرضت اللجنة المعنية من وزارة المالية، موقف الحسابات والصناديق الخاصة، استكمالا لجهود اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية في حصر الصناديق الخاصة مع نهاية دور الانعقاد الثالث، والتي انتهت إلى أن الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات عجزت الحكومات عن إتمامها منذ أكثر من 40 سنة عن الصناديق الخاصة، وكانت الخطوة الأولى والأهم في أن يكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة.



"المالية" أفادت بأن الحصر النهائي أسفر عن وجود حوالي 669 حساب برصيد بقيمة 92.1 مليون، كان قد تقرر وقف التعامل معهم بموجب خطابات وزارة المالية للبنك المركزي، وتم إعطاء مهلة حتى نهاية العام الحالي لوضع لوائح معتمدة لهذه الحسابات، وإخطار وزارة المالية ببياناتها الكاملة، وإلا سيتم إغلاق هذه الحسابات ومصادرة أموالها لصالح الموازنة العامة.



وتوجد نسبة كبيرة من الحسابات والصناديق الموجودة لم يكن لها لوائح مالية معتمدة، كما أنه وفق الحصر فإن الحسابات المعتمدة لوائحها عددها 1010 حساب وهناك 634 حساب يجري دراسة لوائحه المالية.



◄كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟

الحصول على قاعدة بيانات للصناديق والحسابات الخاصة في مصر، جاء كثمرة للتعاون بين اللجنة الاقتصادية واللجنة المشكلة من وزارة المالية التي كان يرأسها في البداية وزير المالية الأسبق عمرو الجارحي، والدكتور محمد معيط، كان نائب وعضو باللجنة، وأعضاء من وزارة المالية في هذه اللجنة، وبعد تولي الدكتور محمد معيط، وزارة المالية ترأس اللجنة الفنية وتعامل مع اللجنة الاقتصادية في تجميع البيانات.



ومع نهاية دور الانعقاد الثالث، أصبح لدينا قاعدة بيانات شبه مبدئية، وتلى ذلك تدخلات من اللجنة مع وزارة المالية لتفعيل عملية التعامل مع كافة الحسابات المفتوحة في بنوك خاصة خارج الحساب الموحد للبنك المركزي، لنخالفاتها القانون المنظم لهذا الشأن، من خلال إجراءات لهذه الحسابات تجبر الجهات التي تتبعها بموافاة المالية ببيانات حساباتها وأرصدتها والتدفقات النقدية.



وعند الرد على اللجنة في شهر فبراير 2017، تم الإفادة بأن الدولة لديها 66 مليار جنيه في البنك المركزي من إجمالي 7306 حساب، حيث أن وزارة المالية ركزت على الصناديق والحسابات الخاصة التي تخضع لمحددات حددتها اللجنة الاقتصادية، ويكون لها أرصدة بالفعل تأتي نتيجة خدمات للمواطن وتُحصل مقابلها وحسابات ليس لها لوائح مالية معتمدة، تبلغ قيمة ما يوجد بها حوالي 30.8 مليار جنيه.



وخلال مناقشة اللجنة للملف مرة أخرى في 2018، طلبنا أن تكون قاعدة البيانات أدق، بحيث تتضمن التدفقات النقدية والتي يتم الإنفاق منها والإفادة ببيان حصر لها، دون الاعتماد فقط على الأرصدة التي تمثل فوائض الصرف من هذه الحسابات، دون اعتبار الأموال التي تحصلها الصناديق وتقوم بإنفاقها، وهو ما انتهت إليه اللجنة المشكلة في هذا الصدد.











◄وما هو حجم الأرقام بالصناديق والحسابات الخاصة وفق الرصد النهائي؟



◄ما الذي يمثله هذا الرقم؟

التدفقات النقدية أظهرت بعد المراجعة أن هناك ما يقرب من 100 مليار جنيه يتم تمويلهم في العام المالي 1819 من الصناديق والحسابات الخاصة، وهذا رقم ليس بهين، حيث أنه يوازي 10% من حجم موارد الدولة في الموازنة الجديدة للعام القادم، وهو ما يمثل إنجاز تم تحقيقه بالتعاون بين البرلمان ووزارة المالية في إدارة هذا الملف الذي كان يحوي الكثير من منافذ الفساد، وهذا التعاون يمثل نموذج يمكن تطبيقه في العديد من القطاعات بالدولة.



◄كيف كان يتم صرف هذه الأموال؟

تم توفير 100 مليار جنيه، من الصناديق الخاصة، تم استغلالهم في سداد المصروفات التي تمول أجور وتعويضات عاملين، وشراء سلع وخدمات دعم ومنح ومزايا اجتماعية وشراء أصول غير مالية واستثمارية وأخرى، حيث أن بند الأصول فقط من مصروفات الصناديق الخاصة، تضمن تمويل 48 مليار و511 ألف.



◄ما هي التوصيات النهائية لوزارة المالية لضبط منظومة الصناديق الخاصة؟

وزارة المالية أوضحت أن توصياتها تتضمن وقف التعامل نهائيا على الحسابات والصناديق التي لم يعتمد لوائحها، وطالبت بمدة سنة لموافاة هذه الجهات الوزارة ببيانات الحسابات وأرصدتها، أو سيتم إرجاع أرصدتها إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلا أن اللجنة أوصت بتقليل هذه المدة على أن تكون لنهاية 2019، وتم الاتفاق على ذلك.



كما تم التوصية بإعطاء مدة ثلاثة شهور كفرصة للجهات التي تم وقف حساباتها لمخاطبة المالية باللائحة الجديدة، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الحسابات مهمتها وضع نوعية متماثلة من الصناديق والحسابات لكل قطاع من القطاعات، بهدف وضع لائحة نمطية موحدة، للحسابات المتشابهة.



◄ما هي الخطوات فيما يخص الحسابات خارج البنك المركزي؟

سبق مخاطبة البنك المركزي، بإصدار تعليماته لكافة البنوك الخاصة لحظر فتح حسابات خاصة للجهات الإدارية الحكومة "الموازنية".



◄ماذا عن توصيات اللجنة بعد العرض؟

طالبت بأن يتم موافاة اللجنة ببيان الوزارات والهيئات التي لديها حسابات خاصة موقوف التعامل معها، لعدم الإفادة ببياناتها لوزارة المالية، وذلك بهدف استدعاء اللجنة الوزير أو رئيس الهيئة المعني للوقوف على أسباب عدم تقديم هذه البيانات لوزارة المالية حتى هذا التوقيت.



كما طالبت بحصر الحسابات الخاصة بالقروض والمنح، حيث أن المحددات التي تناولتها وزارة المالية على الحسابات والصناديق خاصة استبعدت منها حسابات وصناديق لقروض ومنح موضوعة في بنوك خاصة، وهو ما يستثني جزء كبير من الحسابات والصناديق الخاصة من رقابة وزارة المالية، وذلك لأن اللجنة وجدت في 2018 العديد من المنح والقروض لها حسابات موجودة في بنوك خاصة وفي الحساب الموحد، ولم يتم السحب منها، بجانب رصد العديد من مظاهر الفوضى في إدارة المنح والقروض خلال العامين الماضيين، أبرزها عدم سحب واستغلال أرصدة كبيرة من القروض لدى مؤسسات التمويل الدولية بالرغم من عقد اتفاقيات منح هذه القروض وهو ما حمل الدولة عمولات الارتباط بمئات الملايين، وهو ما شكل قصور واضح في دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



كما أنني طالبت بيان بالمبالغ التي دعمت بها الخزانة العامة بعض الصناديق الخاصة لتمويل مصروفاتها، فعلى سبيل المثال خلال 2018-2019 هناك دعم من الموازنة للصناديق بحوالي 36 مليار جنيه و410 مليون جنيه، -رغم تحقيق صافي 100 مليار-، والهدف من ذلك هو مراجعة مدى الاستفادة منها وكيفية استغلال أموال الخزانة العامة.





◄هل بذلك تنتهي المطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ملف الصناديق الخاصة؟

عندما طالبنا بذلك، بعد نتائج لجنة تقصي حقائق القمح الدامغة، طالبت الحكومة بعدم تشكيل هذه اللجنة على أن يتم إيجاد وسيلة للتعاون مع اللجنة الاقتصادية في تنفيذ إجراءات الحوكمة ووضع قاعدة بيانات للصناديق الخاصة، وهو ما تم بالفعل ووصلنا إلى وجود قاعدة بيانات كاملة، بما مثل فرصة لزيادة التعاون مع الحكومة في الجانب الفني والتواصل مع الجهات المعنية، من خلال إجراءات عديدة من ضمنها وضع صيغة الخطابات التي صدرت من وزير المالية ثم رئيس الوزراء للجهات التي تمتلك حسابات وصناديق خاصة.



◄ما هو الموقف من ضم الحسابات الخاصة إلى الموازنة؟

كان موقفنا في البداية هو رفض صدور تشريع بذلك، قبل توفير قاعدة بيانات، حيث أن فكرة الضم دون رصد الحسابات ومعرفة بياناتها دون دراسة، كان سيسبب أزمة للعديد من الجهات الحكومية خاصة وأن بعض الصناديق تقوم على صرف مرتبات، وبما أننا تمكنا من الوصول إلى قاعدة بياناتـ، فتم مطالبة وزارة المالية بتحديد موقف كل صندوق على حدة بالضم إلى الموازنة العامة، أو الإبقاء عليه مع تطبيق لوائح مالية معتمدة وإجراءات حوكمة الصرف من أمواله، على أن تعرض هذه التوصيات على اللجنة الاقتصادية لدراستها والبت فيها. تم توفير 100 مليار جنيه، من الصناديق الخاصة، تم استغلالهم في سداد المصروفات التي تمول أجور وتعويضات عاملين، وشراء سلع وخدمات دعم ومنح ومزايا اجتماعية وشراء أصول غير مالية واستثمارية وأخرى، حيث أن بند الأصول فقط من مصروفات الصناديق الخاصة، تضمن تمويل 48 مليار و511 ألف.وزارة المالية أوضحت أن توصياتها تتضمن وقف التعامل نهائيا على الحسابات والصناديق التي لم يعتمد لوائحها، وطالبت بمدة سنة لموافاة هذه الجهات الوزارة ببيانات الحسابات وأرصدتها، أو سيتم إرجاع أرصدتها إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلا أن اللجنة أوصت بتقليل هذه المدة على أن تكون لنهاية 2019، وتم الاتفاق على ذلك.كما تم التوصية بإعطاء مدة ثلاثة شهور كفرصة للجهات التي تم وقف حساباتها لمخاطبة المالية باللائحة الجديدة، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الحسابات مهمتها وضع نوعية متماثلة من الصناديق والحسابات لكل قطاع من القطاعات، بهدف وضع لائحة نمطية موحدة، للحسابات المتشابهة.سبق مخاطبة البنك المركزي، بإصدار تعليماته لكافة البنوك الخاصة لحظر فتح حسابات خاصة للجهات الإدارية الحكومة "الموازنية".طالبت بأن يتم موافاة اللجنة ببيان الوزارات والهيئات التي لديها حسابات خاصة موقوف التعامل معها، لعدم الإفادة ببياناتها لوزارة المالية، وذلك بهدف استدعاء اللجنة الوزير أو رئيس الهيئة المعني للوقوف على أسباب عدم تقديم هذه البيانات لوزارة المالية حتى هذا التوقيت.كما طالبت بحصر الحسابات الخاصة بالقروض والمنح، حيث أن المحددات التي تناولتها وزارة المالية على الحسابات والصناديق خاصة استبعدت منها حسابات وصناديق لقروض ومنح موضوعة في بنوك خاصة، وهو ما يستثني جزء كبير من الحسابات والصناديق الخاصة من رقابة وزارة المالية، وذلك لأن اللجنة وجدت في 2018 العديد من المنح والقروض لها حسابات موجودة في بنوك خاصة وفي الحساب الموحد، ولم يتم السحب منها، بجانب رصد العديد من مظاهر الفوضى في إدارة المنح والقروض خلال العامين الماضيين، أبرزها عدم سحب واستغلال أرصدة كبيرة من القروض لدى مؤسسات التمويل الدولية بالرغم من عقد اتفاقيات منح هذه القروض وهو ما حمل الدولة عمولات الارتباط بمئات الملايين، وهو ما شكل قصور واضح في دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.كما أنني طالبت بيان بالمبالغ التي دعمت بها الخزانة العامة بعض الصناديق الخاصة لتمويل مصروفاتها، فعلى سبيل المثال خلال 2018-2019 هناك دعم من الموازنة للصناديق بحوالي 36 مليار جنيه و410 مليون جنيه، -رغم تحقيق صافي 100 مليار-، والهدف من ذلك هو مراجعة مدى الاستفادة منها وكيفية استغلال أموال الخزانة العامة.عندما طالبنا بذلك، بعد نتائج لجنة تقصي حقائق القمح الدامغة، طالبت الحكومة بعدم تشكيل هذه اللجنة على أن يتم إيجاد وسيلة للتعاون مع اللجنة الاقتصادية في تنفيذ إجراءات الحوكمة ووضع قاعدة بيانات للصناديق الخاصة، وهو ما تم بالفعل ووصلنا إلى وجود قاعدة بيانات كاملة، بما مثل فرصة لزيادة التعاون مع الحكومة في الجانب الفني والتواصل مع الجهات المعنية، من خلال إجراءات عديدة من ضمنها وضع صيغة الخطابات التي صدرت من وزير المالية ثم رئيس الوزراء للجهات التي تمتلك حسابات وصناديق خاصة.كان موقفنا في البداية هو رفض صدور تشريع بذلك، قبل

المفاجأة الكبرى خلال عرض وزارة المالية، أفادت بعد حصر قاعدة البيانات الكاملة للصناديق والحسابات الخاصة، بأن المصروفات التي يتم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، في الـ6 شهور الأولى من موازنة 20182019 بإجمالي ما تم صرفه من الصناديق والحسابات الخاصة حوالي 48 مليار جنيه، أي أن لدينا ما يقرب من حوالي الـ100 مليار جنيه مصروفات سنوية تمول من الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك خلاف الفوائض.