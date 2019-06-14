أول تعليق من والد الطالبة مريم لـ"الدستور" عقب الحكم على ثلاث فتيات

أكد حاتم مصطفي، والد الطالبة "مريم" التى تعرضت لاعتداء وحشى العام الماضي في بريطانيا توفيت على إثره، أنه يشعر بحالة من الاستياء الشديد عقب إصدار الحكم، اليوم الجمعة على ثلاثة من مرتكبي الاعتداء الوحشي على ابنته.



وقال"مصطفي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يشعر بغضب شديد لأنه كان يتوقع حكم أشد على الفتيات اللائي تسببن في وفاة ابنته إثر اعتدائهن الوحشي عليها، مشيرًا إلى أن عائلة مريم تدرس حيثيات الحكم لاتخاذ خطوات تؤكد رفضهم له.



ولفت إلى أن الفتاة التى تدعى "بريتانيا هانتر" 18 عامًا والتى حكم القاضي عليها بسنة لتأدية الخدمة المجتمعية وإعادة التأهيل تظل في نظر القانون مجرمة.



وأوضح مصطفي أن الثالثة التى تبلغ من العمر 16 عامًا لم يتم الحكم عليها لصغر سنها وهو ما يمكنها من الاستئناف في حال الحكم عليها وفقًا للقانون البريطاني، ولهذا قام القاضي بتحويلها إلى محكمة الأحداث للحكم عليها مع باقي الفتيات لمن دون 18 عامًا.



وأكد أن هناك جلسة أخري لباقي الفتيات الثلاثة والتى تم تحديدها في يوم 19 يونيو الجاري، متمنيًا توقيع أقسى عقوبة عليهن.



قضت محكمة نوتنجهام البريطانية في وقت سابق، اليوم الجمعة، بالسجن 8 أشهر، لمتهمة من أصل 6 تم القبض عليهم في أغسطس من العام الماضي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن المتهمة التي تم القبض عليها تدعى "ماريا فريزر"، 20 سنة، حكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر في مؤسسة الجناة الخاصة بالشباب، وذلك من قبل قاضٍ في محكمة نوتنجهام كراون، فيما تم الحكم على فتاة ثانية تدعى "بريتانيا هانتر" 18 عامًا بالخدمة المجتمعية، بينما لم يتم الحكم على الأخيرة وعمرها 16 سنة بسبب صغر سنها، وتم تحويها إلى مؤسسة الأحداث الخاصة بمن هم دون السن القانوني للمحاكمة.



يذكر أن الفتاة مريم تعرضت للاعتداء من قِبل 10 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام، حيث تم سحلها لمسافة 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة؛ ما تسبب لها فى إصابات جسيمة ثم وفاتها، وتم القبض على 6 منهن في أغسطس من العام الماضي.