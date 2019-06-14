إحباط محاولة تسلل 30 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 30 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 30 شخصًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.



يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت، الثلاثاء الماضي، 17 شخصًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية المنتشرة على الحدود بين البلدين، عبر منفذ السلوم.



وقال مدير أمن مطروح، في بيان، إنه أنهى إجراءات سفر 866 شخصًا عبر المنفذ، منهم 262 مصريًا و604 ليبيين، لافتًا إلى أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 117 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ، متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 93 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.