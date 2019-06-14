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تكنولوجيا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:38 م

إطلاق ميزة جديدة في أنظمة IOS قريبًا

إطلاق ميزة جديدة
dostor.org/2668443

أكد خبراء التقنية أن ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتسهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".

وستأتي هذه الميزة التي تسمى optimized battery charging في نسخة ios-13 التي ستطرح الخريف القادم، لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.

وعند تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في قسم "Battery Health" سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.

ومن المفترض أن يصل ios-13 إلى العديد من هواتف "أبل" والتي منها "آيفون-SE" و"آيفون-7" و"7plus"، و"آيفون-8" و"8 plus" و"6s" و"x"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".

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