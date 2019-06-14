ريال مدريد يقدم مهاجمه البرازيلي الجديد رودريجو الثلاثاء المقبل

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ريال مدريد سيقدم النجم البرازيلي الشاب، رودريجو سيلفا دي جوز، بملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء المقبل، كلاعب جديد ضمن صفوف الميرينجي بعد انضمامه قادمًا من نادي سانتوس.



وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن تقديم رودريجو "18 عامًا" ستسبق مراسم استقبال جمهور الريال للمدافع الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، التي ستكون يوم الأربعاء المقبل، بعدما قدم الفريق المدريدي بالفعل صفقتيه الجديدتين أيضًا لوكا يوفيتش وإدين هازارد.



وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو يعد واحدًا من أكثر المهاجمين الواعدين في العالم ويتوقع منه الكثير مثلما كان الحال مع مواطنه فينسيوس الذي انتقل إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي.



وفي سياق أخر، أعلن نادي ريال مدريد، أنه تعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو "18 عامًا" من نادي طوكيو إف.سي.



وأوضح ريال مدريد أن لاعب خط الوسط كوبو سينضم إلى فريق الصف الثاني بالنادي "ريال مدريد كاستيا" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة في الموسم المقبل.