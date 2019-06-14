خبير اقتصادي: الدولة جادة في دعم الاستثمار بالصعيد

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن الصعيد هو البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية لما تضمه من ثروات وموارد طبيعية وكفاءات بشرية يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصري، وتسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد، وهناك تنسيق وعمل دائم بين مختلف وزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية بذلك الأمر، مما يساعد على الإسراع بمعدلات التنفيذ بخطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنفيذ الأنشطة التنموية المقررة بها.



وأشار إلى أن المشروعات التنموية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها، ومنها ما تم تنفيذه سواء في مجال توليد الطاقة أو المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي والتنمية الزراعية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، ستسهم في تطوير الصعيد وخلق فرص عمل به وتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين، وسيجعل الصعيد منطقة استثمارية وبوابة للاستثمار في الدولة المصرية.