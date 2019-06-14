الصين تطالب أمريكا بالتخلي عن "أوهام إثارة الفوضى في هونج كونج"

طالب قنغ شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالتخلي عن "وهم إثارة الفوضى في هونج كونج" بعد يوم من اقتراح نواب أمريكيين تشريعا يلزم الولايات المتحدة بتبرير استمرارها في منح هونج كونج معاملة خاصة.



وقال إن الأوضاع في هونج كونج هي شأن داخلي صيني، وليس من حق أي أحد التدخل فيها.



وأوضح: "تنصح الصين الأمريكيين المعنيين باحترام الحقيقة الأساسية، والتخلي عن الغطرسة والتحيز، والتراجع عن محاولات التدخل من وراء الستار، والتخلص من أوهام إثارة الفوضى في هونج كونج".



وكان المشرعون في هونج كونج يعتزمون طرح مشروع قانون لتسليم المتهمين، والذي من شأنه أن يسمح بتسليم المشبه بهم لمواجهة المحاكمة، الأمر الذي مهد الطريق إلى احتجاجات على نطاق واسع واشتباكات بالأيدي بين الشرطة والمتظاهرين.



وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد حكم القانون الذي يعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.



وتأجلت تلاوة مشروع القانون بعد أن حاصر المحتجون المجلس التشريعي في هونج كونج، يوم الأربعاء.