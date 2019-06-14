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رياضة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:24 م

دي ليخت في حيرة بين المال ومزاملة ميسي

دي ليخت في حيرة بين
وكالات
dostor.org/2668420

صراع الأندية الأوروبية، وخاصة ناديي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، على ضم نجم نادي أياكس الهولندي، دي ليخت، الذي يعد من أبرز المواهب الحالية في العالم، جعل اللاعب الشاب في حيرة كبير بين مزاملة الساحر الأرجنتيني ميسي، أو اختيار المال ومجاورة نيمار ومبابي.

يبحث المهاجم الشاب (19 عامًا) على فريق يضمن له البقاء أساسيًا في الملعب، حتى يستطيع إظهار مواهبه الكروية، فهو يرفض فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء رغم صغر سنه، ويرغب بالانتقال لنادٍ يحظى بين صفوفه بدور مهم وقيادي.

كان دي ليخت بالبداية يميل إلى الانتقال لبرشلونة، لمزاملة صديقه المقرب دي يونغ الذي انتقل إلى النادي الكاتالوني، كما كان يطمح باللعب بجانب أسطورة النادي ليونيل ميسي للتعلم منه فنون كرة القدم.

وفور معرفة برشلونة برغبة اللاعب الإيجابية نحو النادي، سارعت الإدارة برئاسة جوسيب بارتوميو إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع النادي الهولندي للحصول على خدمات اللاعب الشاب، بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو.

لكن رغبة إدارة سان جيرمان بضم اللاعب إلى صفوفها قبل فوات الأوان، من خلال إغراء اللاعب بالمال، جعل النجم الهولندي في حيرة من أمره، وأصبح يفكر كثيرًا بمستقبله، والدليل على ذلك عندما قال في العديد من التقارير الصحفية: "ينبغي أن أقيم ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة للذهاب لبرشلونة، لا أعلم بعد ماذا يقول قلبي؟".

وإذا ما رجعنا للغة العقل والمنطق.. فإن اختيار دي ليخت لبرشلونة لمصلحته سواء من ناحية الشهرة، أو حجز مكان أساسي، لأنه لن يواجه منافسة كبيرة في خط الدفاع، على الرغم من وجود لاعبين بحجم جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، وصامويل أومتيتي، علمًا بأن هذا الأخير قد يخرج معارًا لنادٍ آخر.

كما أن دي ليخت يعلم جيدًا أن إدارة برشلونة لا ترغب في التعاقد معه مثل أي صفقة تبرمها لسنوات قليلة، إنما تبني عليه الإدارة الكاتالونية مشروع المستقبل الهادف إلى إيجاد مواهب جديدة تستطيع تعويض نجوم الفريق الذين اقترب موعد اعتزالهم، لذلك تعتبر موافقة اللاعب للانضمام إلى النادي لصالحه بكل تأكيد.

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