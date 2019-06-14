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اقتصاد
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:23 م

خبير: تراجع ملحوظ في أسعار أجهزة الكمبيوتر بسبب الدولار

خبير: تراجع ملحوظ
طارق عتمان
dostor.org/2668418

قال المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن قطاع الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر في مصر شهد تراجعا ملحوظا، خلال شهر يونيو الجاري، بعد تراجع سعر الدولار بنحو 98 قرشا، حيث إن سوق الكمبيوتر تمثل 30% من مبيعات المنتجات الإلكترونية في مصر، ويصل حجم المبيعات السنوية لنحو 13 مليار جنيه، حسب آخر إحصائية للسوق من الجهات المتخصصة.

وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموا ملحوظا في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 11% و13%، متوقعا نمو هذه النسبة إلى 15% بعد تراجع أسعار الدولار التي يتوقع أن تصل إلى 16.50 جنيه بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن مبيعات أجهزة اللاب توب المحمول تستحوذ على 40% من سوق أجهزة الكمبيوتر، وشهدت نموت كبيرا خلال الشهور الماضية، مع اعتماد المستخدمين على الكمبيوتر المحمول بديلا عن الأجهزة المكتبية.

وفي نفس السياق، تباينت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، اليوم الجمعة، وتراوح سعر أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4900 و7800 جنيه، في حين بلغ سعر جهاز لاب توب ديل i3 نحو 8000 جنيه، وجهاز ديل i5 حوالي 8500 جنيه، وديل i7 حوالي 11900 جنيه، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7950 جنيها.

في حين بلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6800 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6900 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 5150 جنيهًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة، خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.

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