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الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:20 م

استطلاع: تراجع معدلات قبول ترودو بين الناخبين الكنديين

استطلاع: تراجع معدلات
أ ش أ
dostor.org/2668414

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الجمعة، أن 32% من المواطنين الكنديين أعربوا عن تأييدهم لإعادة انتخاب رئيس الوزراء جستن ترودو مرة أخرى، مقابل 68% يرون أنه حان الوقت لحزب آخر لتولي السلطة.

ووفقا للاستطلاع- الذي أجرته مؤسسة "إيبسوس" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري لصالح شبكة "جلوبال نيوز"- فإن معدل قبول رئيس الوزراء لدى الناخبين الكنديين بلغ أقل مستوى له منذ انتخابه في عام 2015.

وأوضح الاستطلاع أن حزب المحافظين اليميني يتقدم في كافة المقاطعات ما عدا مقاطعة كيبيك، حيث فشل الحزب الليبرالي الحاكم في الحفاظ على تقدمه في أونتاريو وبريتش كولومبيا.

ويشير الاستطلاع إلى أنه في حالة إجراء انتخابات غدا، سيحصل زعيم المحافظين أندرو شير على 37 في المائة من الأصوات، وفي الوقت نفسه، سيحصل ترودو على 31%، بينما سيحصل الحزب الديمقراطي الجديد على 18%.

وقال ما يقرب من 10 في المائة من الكنديين إنهم منفتحون للتصويت لصالح "حزب آخر"، بينما قال 5 في المائة فقط على المستوى الوطني إنهم سيصوتون لصالح كتلة كيبيك، مقارنة بـ22 في المائة في كيبيك الذين يقولون نفس الشيء للكتلة.

وفي أونتاريو، يحافظ المحافظون على تقدمهم بنسبة 38% من الدعم، في حين يأتي الليبراليون في المركز الثاني بنسبة 32%، والحزب الديمقراطي الجديد ثالثا بنسبة 22%.

يأتي ذلك على الرغم من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في أونتاريو، والتي تشير إلى أن سياسات رئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد، تؤثر سلبا على دعم المحافظين الفيدراليين في تلك المقاطعة، ومع اقتراب الليبراليين في كندا الأطلسية، وهي منطقة اكتسحوها في حملة عام 2015، وتعرض فورد إلى انتقادات شديدة بسبب تطبيق سياسات حزبه التي تعتمد على التقشف وتقليل الإنفاق في كافة المجالات، خاصة التعليم والصحة.

ويحتفظ المحافظون بنسبة 44% من الناخبين المحددين في كندا الأطلسية مقارنة بالليبراليين بنسبة 28%.

وفي كيبيك، حيث سيحتاج الليبراليون إلى الاستفادة من تراجع الحزب الديمقراطي الجديد من أجل تعويض الأصوات المفقودة في أماكن أخرى، يحتل الحزب زمام المبادرة بنسبة 37%، من دعم الناخبين المقرر.

وتبلغ نسبة المحافظين 24% في المقاطعة، بينما تبلغ حزب كتلة كيبيك 22%.

ويتقدم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي حصل على 30% من الأصوات في المقاطعة في عام 2011، بنسبة 10% الآن تحت قيادة جاجميت سينج.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الفيدرالية في شهر أكتوبر القادم، حيث تواصل الاستطلاعات والمؤشرات التأكيد أن زعيم حزب المحافظين آندرو شير قد يصبح رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء الحالي وزعيم الحزب الليبرالي جستن ترودو.

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