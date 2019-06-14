زفيريف وثيم وفونيني ينضمون لفريق نجوم أوروبا ببطولة كأس لافر للتنس

اختير الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الجمعة، واحدا من بين ثلاثة لاعبين للانضمام لفريق نجوم أوروبا، الذي سيخوض منافسات بطولة كأس لافر الاستعراضية للتنس أمام فريق نجوم العالم في سبتمبر المقبل.



وسينضم زفيريف، والنمساوي دومينيك ثيم، وصيف بطولة فرنسا المفتوحة، والإيطالي فابيو فونيني إلى الثنائي رافاييل نادال وروجيه فيدرر في الدفاع عن لقب البطولة الذي حققه فريق نجوم أوروبا في عامي 2017 و2018.



وقال زفيريف في بيان:"إن كأس لافر أحد أكثر الأسابيع متعة في العام بالنسبة لي، الفوز في براغ وشيكاغو كجزء من الفريق الأوروبي أمر مذهل، إن هناك روحا وأجواء داخل الفريق لا تتوافر في أي مكان آخر".



وأضاف: "لا يمكنني الانتظار حتى نتقابل وندافع عن لقبنا".



وسيدرب فريق نجوم اوروبا بيورن بورج في النسخة الثالثة، والتي تقام في جينيف خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر المقبل.



فيما يدرب فريق نجوم العالم جون ماكنروي، الذي لم يعلن بعد عن الفريق.