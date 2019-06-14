مهاجم نيجيريا: المنتخبات الإفريقية تخشى "النسور الخضراء"

قال بول أونواتشو، مهاجم منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، إن منتخبات القارة السمراء تخشى منتخب بلاده الذي أكد على امتلاكه الإمكانيات اللازمة للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في مصر.



وقال أونواتشو، حسبما نقلت صحيفة "بانش" النيجيرية اليوم الجمعة، إن "نيجيريا بلد كرة قدم، والجميع يعلم هذا عنَّا، حتى الدول الإفريقية الأخرى، وكلما لعبوا أمام نيجيريا تكون لديهم رهبة لأنهم يدركون أنها اسم كبير بالقارة".



وأضاف مهاجم نادي ميتيلاند الدنماركي، الذي سجل هدف فوز "النسور الخضراء" على الفراعنة في آخر مباراة ودية جمعت المنتخبين "أعتقد بأن لدينا لاعبين يمتلكون الجودة والموهبة وكذلك نمتلك مدربين جيدين لمساعدتنا على تحقيق هدفنا وبلوغ النهائي".



وأكد أونواتشو (25 عاما)، الذي سجل 17 هدفا في الدوري الدنماركي الموسم الماضي، أنه بالعمل الجاد والتفرغ الكامل فإن المنتخب النيجيري يستطيع الفوز بالكأس. وتابع "أعتقد بأن ما يتعين علي القيام به هو العمل الجاد والتعلم من اللاعبين الأكبر مني بالمنتخب ومحاولة تقديم الإضافة التي يمكنني تقديمها للمنتخب".



ومن المقرر أن يخوض منتخب نيجيريا مباراة ودية أمام نظيره السنغالي في الإسماعيلية، يوم الأحد المقبل، قبل الانتقال إلى الإسكندرية من أجل خوض منافسات المجموعة الثانية بالبطولة أمام منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر.