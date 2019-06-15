بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام، العام الماضي، عن معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها، نتج عنه تساقط شعرها بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو "الثعلبة"؛ إلا أنها أكدت شفاءها منه، وعلى الرغم من ذلك عادت مرة لتعلن إصابتها بهذا المرض مرة أخرى، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا المرض في سياق السطور التالية:-



أعراض الثعلبة

- بقع صلعاء صغيرة في الجلد أسفل هذه البقع غير مخدوش ويبدو طبيعيًا ظاهريًا.

- عادة ما تكون البقع التي تظهر مستديرة أو بيضاوية.

- يحدث وخز خفيف مكان تساقط الشعر أو قد يكون مؤلمًا.

- يميل الشعر إلى التساقط لفترة قصيرة من الزمن، مع تساقط يحدث عادة على جانب واحد من فروة الرأس أكثر من الجهة الأخرى.

- الشعر يشكل شكل علامة التعجب.

- جهاز المناعة، ينفصل بشكل أسهل مقارنة بالأجزاء البعيدة عن الرقعة حيث يكون الشعر لا زال سليمًا.

الأسباب

- شُخص في بعض الأحيان مرض وراثي.

- اضطراب مناعة ذاتية على مستوى أجهزة الجسم.

- خلل أيضًا في الرتينوئيدات الداخلية هو جزء مفتاحي في تفسير آلية حدوث مرض الثعلبة.

- في عام 2010، تم الانتهاء من دراسة ارتباط المرض على نطاق الجينوم التي حددت 129 SNPs.

- بعض الدراسات أوضحت أنها تصيب الشعر الملّون.