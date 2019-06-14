حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاطف ف"22سنة، مسجل في قضيتين سرقة بالإكراه، "إيهاب م" 25 سنة عاطل، "ولاء ع" 30 عامل، واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، واعترفوا بسرقتهم لشقتين بأسلوب كسر الباب ومداهمة ملاك الشقة، واستولوا من داخلها على 4600 جنيه، 5 أساور ذهبية عيار 21، 2 خاتم ذهبي، وأرشدوا عن مكان المسروقات.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.