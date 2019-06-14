وانياما: منتخب كينيا استفاد من معسكر فرنسا الإعدادي لأمم إفريقيا

أكد قائد منتخب كينيا الأول لكرة القدم، فيكتور وانياما، استفادته هو وزملائه اللاعبين من معسكر فرنسا التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي استمر 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنهم تدربوا هناك بشكل جيد للغاية.



وقال وانياما- في تصريح نقلته صحيفة (ذا ستار) الكينية اليوم الجمعة- إن "المعسكر كان جيدًا للغاية حيث تدربنا وكل شيء صار كما هو مخطط له.. وأعلم أن الجهاز الفني يعمل على وضع اللمسات النهائية على الفريق ومن ثم سنسافر إلى مصر".



وحول مواجهة الكونغو الديمقراطية الودية، غدًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، أوضح لاعب نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي أن "لاعبي كينيا مستعدون لمباراة الكونغو السبت في مدريد".



يذكر أن منتخب "نجوم هارامبي" أقام بمعسكره في فرنسا، منذ نهاية مايو الماضي، حيث استعد لاعبوه بقوة تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان مينيه، تحضيرًا للعودة للمشاركة بالعرس الإفريقي بعد غياب 15 عامًا.